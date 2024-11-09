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Моуринью оштрафовали и дисквалифицировали в Турции
Матч запомнился не только победой на последних минутах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренера "Фенербахче" Жозе Моуринью оштрафовали и дисквалифицировали в Турции.
По информации BBC Sport, португальский тренер получил штраф в размере 18 тысяч евро и дисквалификацию на один матч за действия и комментарии после матча "Трабзонспор - Фенербахче".
Он осудил стандарты судейства в Турции и, похоже, усомнился в беспристрастности официальных лиц матча. По словам источника, Моуринью был недоволен назначением двух пенальти хозяевам поля "Трабзонспору" — оба после консультаций с видеоассистентом рефери (VAR).
Турецкая федерация футбола заявила, что комментарии Моуринью "противоречат принципам спортивного поведения, спортивной этике или концепции честной игры" и "снижают ценность" футбола в стране, - сообщил BBC Sport.
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Матч "Трабзонспор – Фенербахче" закончился со счётом 2:3. Победный гол забил Софьян Амрабат на 90+12 минуте.
"Фенербахче" в данный момент третьи в турнирной таблице Суперлиги, набрав 23 очка. Клуб отстаёт от лидера "Галатасарая" на 5 очков.
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