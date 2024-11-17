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Журналист Sky Germany рассказал, планирует ли звезда Галатасарая уйти из клуба
Остаться практически невозможно
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг рассказал, планирует ли звезда турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен уйти из клуба.
"Виктор Осимхен в настоящее время не планирует переход зимой, и "Галатасарай" сейчас прилагает серьезные усилия, чтобы удержать его летом.
Предварительные переговоры уже состоялись. 25-летний нападающий чувствует себя очень комфортно в Стамбуле, наслаждается своей ролью любимца болельщиков и у него много друзей в команде", - сказал Плеттенберг.
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Журналист заявил, что вариант остаться Осимхену в турецком клубе практически невозможно.
"Его сигналы клубу говорят о том, что остаться — это вариант. Хотя это кажется почти невозможным, Галатасарай стремится проявить креативность. Цена летом: 75 млн евро", - написал Плеттенберг.
Виктор Осимхен сейчас играет за "Галатасарай" на правах аренды из "Наполи". Контракт с итальянским клубом действует до 2026 года.
В этом сезоне Осимхен в 9 играх за "Галатасарай" забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.Стоимость игрока по версии TransferMarkt - 75 млн евро.
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