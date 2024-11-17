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Журналист Sky Germany рассказал, планирует ли звезда Галатасарая уйти из клуба

Турция

Остаться практически невозможно

Журналист Sky Germany рассказал, планирует ли звезда Галатасарая уйти из клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг рассказал, планирует ли звезда турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен уйти из клуба.

"Виктор Осимхен в настоящее время не планирует переход зимой, и "Галатасарай" сейчас прилагает серьезные усилия, чтобы удержать его летом.

Предварительные переговоры уже состоялись. 25-летний нападающий чувствует себя очень комфортно в Стамбуле, наслаждается своей ролью любимца болельщиков и у него много друзей в команде", - сказал Плеттенберг.

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Журналист заявил, что вариант остаться Осимхену в турецком клубе практически невозможно.

"Его сигналы клубу говорят о том, что остаться — это вариант. Хотя это кажется почти невозможным, Галатасарай стремится проявить креативность. Цена летом: 75 млн евро", - написал Плеттенберг.

Виктор Осимхен сейчас играет за "Галатасарай" на правах аренды из "Наполи". Контракт с итальянским клубом действует до 2026 года.

В этом сезоне Осимхен в 9 играх за "Галатасарай" забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.Стоимость игрока по версии TransferMarkt - 75 млн евро.

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Галатасарай (Стамбул) Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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