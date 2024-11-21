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Жозе Моуринью заинтересован в трансфере игрока из своего бывшего клуба

Турция

Футболист имеет мало игровой практики

Жозе Моуринью заинтересован в трансфере игрока из своего бывшего клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Кристиан Эриксен неоднократно говорил в этом году о своем недовольстве тем, что его оставляют на скамейке запасных в больших матчах, когда он играл за "Манчестер Юнайтед" под руководством Эрика тен Хага. С приходом Рубена Аморима, новый рулевой готов дать зеленый свет уходу для 32-летнего игрока, чтобы обновить состав полузащиты.

По информации TEAMtalk, Жозе Моуринью призвал руководство "Фенербахче" осуществить трансфер датчанина. Ожидалось, что полузащитник покинет "МЮ" летом 2025 года, но есть предположение, что "желтые канарейки" сделают за него сниженное предложение во время зимнего окна. На футболиста также претендуют "Галатасарай" и бывший клуб датчанина "Аякс".

Добавим, что в этом сезоне Кристиан Эриксен сыграл 13 матчей, где отметился 4 голами и 3 ассистами.

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Кристиан Эриксен Фенербахче (Стамбул) Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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