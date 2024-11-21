Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жозе Моуринью заинтересован в трансфере игрока из своего бывшего клуба
Футболист имеет мало игровой практики
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кристиан Эриксен неоднократно говорил в этом году о своем недовольстве тем, что его оставляют на скамейке запасных в больших матчах, когда он играл за "Манчестер Юнайтед" под руководством Эрика тен Хага. С приходом Рубена Аморима, новый рулевой готов дать зеленый свет уходу для 32-летнего игрока, чтобы обновить состав полузащиты.
По информации TEAMtalk, Жозе Моуринью призвал руководство "Фенербахче" осуществить трансфер датчанина. Ожидалось, что полузащитник покинет "МЮ" летом 2025 года, но есть предположение, что "желтые канарейки" сделают за него сниженное предложение во время зимнего окна. На футболиста также претендуют "Галатасарай" и бывший клуб датчанина "Аякс".
Добавим, что в этом сезоне Кристиан Эриксен сыграл 13 матчей, где отметился 4 голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- "Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение
- Обладатель Золотого Мяча 2024 назвал лучшего футболиста в истории
- Констатируем прогресс и статус середняка европейского футбола. О матчах сборной Украины в Лиге наций
- Тренер Трабзонспора следил за тремя игроками во время матча Грузия – Украина
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля