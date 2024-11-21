Воссоединение после 11 лет разлуки?! Криштиану Роналду зовут в клуб турецкой Суперлиги

"Фенербахче" хочет положить конец длительному отсутствию чемпионства в Суперлиге. Турецкий клуб нацелен осуществить в январе один из самых громких переходов в трансферное окно.

Как сообщает Fotomac, Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде Криштиану Роналду. Хотя "Фенербахче" уже несколько дней интересуется Андерсоном Талиской, поговаривают, что настоящей целью является экс-игрок "Реала". Известно, что Моуринью лично позвонил своему бывшему подопечному "сливочных" и предлагал ему присоединиться к "желтым канарейкам". Также над трансфером работают Аджун Иликали, который контактирует с "Аль-Насром" и Марио Бранко, который ведет разговоры с агентом португальского нападающего. Кроме того, Саудовский клуб может быть заинтересован в этом трансфере, поскольку действующий контракт с лидером команды действует до конца этого сезона.

Добавим, что в этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 15 матчей на клубном уровне, где отметился 10 голами и 3 ассистами.