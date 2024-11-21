Экс-игрок сборной Турции о Гюлере: У него впереди еще много лет. Я верю, что он добьется еще большего успеха

Арда Гюлер является одним из ведущих футболистов сборной Турции. Несмотря на то, что футболист переживает сложный период в "Реале", экс-игрок "лунных звезд" и "Атлетико" Арда Туран уверен, 19-летний вингер еще проявит себя на футбольном поле.

"Он очень особый талант. Он обладает уникальными качествами. Я уверен, что он превзойдет меня. У него впереди еще много лет. Как только он совместит свой талант с реальностью того уровня, на котором он играет, и завершит процесс адаптации, я верю, что он добьется еще большего успеха", - заявил Арда Туран.

Добавим, что в этом сезоне Арда Гюлер сыграл 12 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.