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Экс-игрок сборной Турции о Гюлере: У него впереди еще много лет. Я верю, что он добьется еще большего успеха

Турция

Потенциал этот футболист имеет очень хороший

Экс-игрок сборной Турции о Гюлере: У него впереди еще много лет. Я верю, что он добьется еще большего успеха

Getty Images/Global Images Ukraine

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Арда Гюлер является одним из ведущих футболистов сборной Турции. Несмотря на то, что футболист переживает сложный период в "Реале", экс-игрок "лунных звезд" и "Атлетико" Арда Туран уверен, 19-летний вингер еще проявит себя на футбольном поле.

"Он очень особый талант. Он обладает уникальными качествами. Я уверен, что он превзойдет меня. У него впереди еще много лет. Как только он совместит свой талант с реальностью того уровня, на котором он играет, и завершит процесс адаптации, я верю, что он добьется еще большего успеха", - заявил Арда Туран.

Добавим, что в этом сезоне Арда Гюлер сыграл 12 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.

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Арда Туран Арда Гюлер
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Гресь
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