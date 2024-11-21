Экс-игрок Атлетико очень доволен историей, которую он творит с новичком Суперлиги

Арда Туран два года назад завершил карьеру, а уже в апреле 2023 года он возглавил турецкий "Эюпспор". Вместе с клубом он выиграл в прошлом сезоне Первую лигу и поднялся с клубом в Суперлигу. "Эюпспор" в нынешней кампании является настоящей сенсацией чемпионата, где они занимают четвертое место в турнирной таблице. Бывший игрок "Атлетико" и "Барселоны" поделился впечатлениями от своей работы на тренерском мостике.

"Да, я очень доволен историей, которую мы творим. Мы совершенствуемся, учимся и радуемся вместе каждый день. Побеждаем или проигрываем, мы стараемся учиться на этом. В нашем первом сезоне мы стали чемпионами и вышли в Суперлигу. Это был необыкновенный сезон, полный незабываемых эмоций от начала до конца. От начала до конца это была очень особенная история! Мы выиграли чемпионат [Первую лигу] за пять туров до конца. Мы играли в свой футбол и продолжили этот путь в первом дивизионе.

В начале [нынешнего] сезона я сказал игрокам: "Мы будем применять на поле все требования современного футбола, проанализировав наши сильные и слабые стороны". Я до сих пор этого придерживаюсь. Мы на четвертой позиции, и никто не ожидал такого результата в начале сезона. Завтра расположение может измениться, мы можем подняться или опуститься на более низкие позиции. Но мы не перестанем играть в свой футбол и с каждой игрой будем совершенствоваться. В Суперлиге мы должны очень хорошо применять защитные и атакующие аспекты игры. Но мы не будем отказываться от игры, основанной на владении мячом", - заявил Арда Туран в интервью AS.