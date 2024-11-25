Жозе Моуринью отреагировал на слухи об интересе вокруг Криштиану Роналду

На прошлой неделе в турецких СМИ появилось сообщение о том, что Жозе Моуринью заинтересован в переходе в Суперлигу Криштиану Роналду. Тренер "Фенербахче" вчера опроверг сообщения о воссоединении с экс-игроком "Реала", назвав эти слухи "смешными".

"Новости о переходе Криштиану Роналду в "Фенербахче" просто смешны. Криштиану может приехать в Стамбул поесть, потому что он находится прямо посреди дороги между Саудовской Аравией и Португалией. А может, он приедет к своему старому другу Жозе, мы можем поесть в моем отеле!", - цитирует слова Моуринью Goal.com.

Отметим, что сейчас у 39-летнего португальца завершается последний год контракта, но ожидается, что он вскоре подпишет новое соглашение с "Аль-Насром", поскольку хочет продолжить играть после кампании 2024-25 годов. В этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 15 матчей на клубном уровне, где отметился 10 голами и 3 ассистами.