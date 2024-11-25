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Жозе Моуринью отреагировал на слухи об интересе вокруг Криштиану Роналду
Особенный прокомментировал это в свойственном для него стиле
Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлой неделе в турецких СМИ появилось сообщение о том, что Жозе Моуринью заинтересован в переходе в Суперлигу Криштиану Роналду. Тренер "Фенербахче" вчера опроверг сообщения о воссоединении с экс-игроком "Реала", назвав эти слухи "смешными".
"Новости о переходе Криштиану Роналду в "Фенербахче" просто смешны. Криштиану может приехать в Стамбул поесть, потому что он находится прямо посреди дороги между Саудовской Аравией и Португалией. А может, он приедет к своему старому другу Жозе, мы можем поесть в моем отеле!", - цитирует слова Моуринью Goal.com.
Отметим, что сейчас у 39-летнего португальца завершается последний год контракта, но ожидается, что он вскоре подпишет новое соглашение с "Аль-Насром", поскольку хочет продолжить играть после кампании 2024-25 годов. В этом сезоне Криштиану Роналду сыграл 15 матчей на клубном уровне, где отметился 10 голами и 3 ассистами.
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