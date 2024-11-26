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Челси получил значительное преимущество в гонке за подписание Осимхена
Один из конкурентов не сможет позволить себе такое дорогостоящее приобретение
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" получил серьезное преимущество в гонке за подписание 25-летнего форварда Виктора Осимхена.
Ожидается, что Виктор Осимхен, который принадлежит итальянскому "Наполи", но сейчас играет за "Галатсарай" на правах годичной аренды, покинет клуб Серии А, когда в следующем году откроется летнее трансферное окно. Стало известно, что "Челси" на данный момент считается главным фаворитом в борьбе за его подписание.
Согласно информации от издания FootballTransfers, даже несмотря на большое желание, "Галатасарай" не сможет позволить подписания Осимхена на постоянной основе из-за его высокой цены, которая прописана в его контракте с "Наполи" в виде суммы отступных в размере 75 миллионов евро. Поэтому "Челси" будет иметь лучшую позицию в переговорах с итальянским клубом.
Напомним, что ранее сам Осимхен говорил, что он счастлив в "Галатасарае", и отмечал, что по крайней мере до конца сезона он точно останется в турецком клубе.
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Напомним, что в этом сезоне Виктор Осимхен, выступающий за "Галатасарай" на правах аренды, забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 10 матчах на клубном уровне.
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