У клуба амбиции выше. Турецкий гранд уволил тренера

Турецкий "Бешикташ" сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Джованни ван Бронкхорстом. Последним для специалиста стал матч против "Маккаби" Тель-Авив (1:3) в Лиге Европы, который его команда проиграла.

Сейчас клуб занимает 5-е место в чемпионате Турции, отставая от лидера на 13 очков. В Лиге Европы "Бешикташ" размещается на 22-й позиции из 36-ти.

В ближайшее время команду будет возглавлять Сердар Топрактепе, который был ассистентом главного тренера.