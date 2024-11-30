Турция
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У клуба амбиции выше. Турецкий гранд уволил тренера
Неудовлетворительные результаты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Бешикташ" сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Джованни ван Бронкхорстом. Последним для специалиста стал матч против "Маккаби" Тель-Авив (1:3) в Лиге Европы, который его команда проиграла.
Сейчас клуб занимает 5-е место в чемпионате Турции, отставая от лидера на 13 очков. В Лиге Европы "Бешикташ" размещается на 22-й позиции из 36-ти.
В ближайшее время команду будет возглавлять Сердар Топрактепе, который был ассистентом главного тренера.
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Источник:Бешикташ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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