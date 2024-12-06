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Моуринью развеял слухи о переходе Роналду в Фенербахче
Во-первых, у меня уже есть три великолепных нападающих (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью развеял слухи о возможном трансфере португальской звезды Криштиану Роналду в его команду.
"Он не присоединится к "Фенербахче". Во-первых, у меня уже есть три великолепных нападающих, которыми я очень доволен. Конечно, Роналду - это всегда Роналду", - сказал Моуринью.
Тренер "Фенербахче" также добавил: "У него есть деньги и амбициозная цель - забить 1000 голов. А что может мотивировать меня в этом трансфере, кроме его красоты?" - пошутил Моуринью.
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