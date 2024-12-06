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Моуринью развеял слухи о переходе Роналду в Фенербахче

Турция

Во-первых, у меня уже есть три великолепных нападающих (с)

Моуринью развеял слухи о переходе Роналду в Фенербахче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью развеял слухи о возможном трансфере португальской звезды Криштиану Роналду в его команду.

"Он не присоединится к "Фенербахче". Во-первых, у меня уже есть три великолепных нападающих, которыми я очень доволен. Конечно, Роналду - это всегда Роналду", - сказал Моуринью.

Тренер "Фенербахче" также добавил: "У него есть деньги и амбициозная цель - забить 1000 голов. А что может мотивировать меня в этом трансфере, кроме его красоты?" - пошутил Моуринью.

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Криштиану Роналду Фенербахче (Стамбул) Жозе Моуринью
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Источник:
sporx
Опубликовал: Екатерина Власова
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