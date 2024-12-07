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Центральная игра в Турции. Моуринью проиграл Бешикташу важный матч

Турция

Он снова будет в ярости

Центральная игра в Турции. Моуринью проиграл Бешикташу важный матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 15-м туре Суперлиги Турции "Бешикташ" на своем поле победил "Фенербахче" (1:0), которое тренирует Жозе Моуринью.

Все решил гол Окслейда-Чемберлена на 73-й минуте. На 90+6 Фернандеш из состава хозяев получил красную карточку.

По состоянию на сейчас "Фенербахче" занимает 2-е место в чемпионате Турции. Первый "Галатасарай" имеет преимущество в 3 очка и игру в запасе. "Бешикташ" - четвертый. На третьей позиции сейчас "Самсунспор".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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