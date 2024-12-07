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Центральная игра в Турции. Моуринью проиграл Бешикташу важный матч
Он снова будет в ярости
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 15-м туре Суперлиги Турции "Бешикташ" на своем поле победил "Фенербахче" (1:0), которое тренирует Жозе Моуринью.
Все решил гол Окслейда-Чемберлена на 73-й минуте. На 90+6 Фернандеш из состава хозяев получил красную карточку.
Maç sonucu: Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe pic.twitter.com/yZ4i67EGpM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 7, 2024
По состоянию на сейчас "Фенербахче" занимает 2-е место в чемпионате Турции. Первый "Галатасарай" имеет преимущество в 3 очка и игру в запасе. "Бешикташ" - четвертый. На третьей позиции сейчас "Самсунспор".
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