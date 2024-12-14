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Галатасарай ищет замену Муслере?! Турецкий клуб проявляет интерес к голкиперу из Бундеслиги

Турция

Об этом информирует Sky Sport

Галатасарай ищет замену Муслере?! Турецкий клуб проявляет интерес к голкиперу из Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом заканчивается контракт легенды "Галатасарая" Фернандо Муслеры. Как следствие, чемпионы Суперлиги находятся в поисках потенциального преемника и остановили свой выбор на кипере из Бундеслиги.

Сообщается, что "львы" проявляют интерес к Михаэлю Цеттереру из "Вердера".29-летний игрок (контракт до 2027 года) соответствует этим требованиям. "Вердер" был бы открыт к продаже, не в последнюю очередь потому, что голкипер сборной U-20 Мио Бакхаус уже является ценным камнем этой команды. Однако, сумма для продажи Цеттерера должна быть правильной.

Добавим, что в этом сезоне немецкий голкипер провел 15 матчей, из которых 4 сыграл на ноль, пропустив в общей сложности 25 мячей.

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Вердер (Бремен) Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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