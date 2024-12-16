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Агенты Погба ведут переговоры с турецким грандом

Турция

Футболист хотел бы тренироваться с Галатасараем

Агенты Погба ведут переговоры с турецким грандом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После расторжения контракта с "Ювентусом" Поль Погба пребывает в статусе свободного агента. Французский полузащитник активно ищет новый клуб, но в первую очередь игрок сосредоточен на поиске команды, с которой мог бы тренироваться, чтобы вернуться к своей лучшей форме.

Как сообщает Tuttomercatoweb ссылаясь на Sabah, Погба проявил заинтересованность в тренировках с "Галатасараем". Агенты футболиста уже контактировали с руководством стамбульского клуба.

Напомним, что Погба не может официально подписать контракт ни с одним клубом до марта 2025 года из-за дисквалификации за употребление допинга.

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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Екатерина Власова
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