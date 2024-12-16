Агенты Погба ведут переговоры с турецким грандом

После расторжения контракта с "Ювентусом" Поль Погба пребывает в статусе свободного агента. Французский полузащитник активно ищет новый клуб, но в первую очередь игрок сосредоточен на поиске команды, с которой мог бы тренироваться, чтобы вернуться к своей лучшей форме.

Как сообщает Tuttomercatoweb ссылаясь на Sabah, Погба проявил заинтересованность в тренировках с "Галатасараем". Агенты футболиста уже контактировали с руководством стамбульского клуба.

Напомним, что Погба не может официально подписать контракт ни с одним клубом до марта 2025 года из-за дисквалификации за употребление допинга.