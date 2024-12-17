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Галатасарай ведет переговоры со звездным одноклубником Довбика

Турция

Турецкий клуб предлагает игроку большие деньги

Галатасарай ведет переговоры со звездным одноклубником Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай" ведет переговоры с аргентинским хавбеком "Ромы". Турецкий клуб продвинулся в обсуждении условий личного контракта игрока.

Как сообщил журналист Николо Скира, "Галатасарай" предложил Пауло Дибале контракт до 2027 года на сумму около 9-10 миллионов евро в год. Между представителями 31-летнего аргентинского футболиста и турецким клубом продолжаются переговоры, которые продвигаются довольно положительно. Отмечается, что Метин Озтюрк, президент клуба, подтвердил факт переговоров с атакующим полузащитником.

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Напомним, что действующий контракт Пауло Дибалы с "Ромой" истекает в июне 2025 года. Игрок не собирается его продлевать, однако в его соглашении прописана автоматическая опция продления на еще один год после того, как будут выполнены определенные условия.

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В этом сезоне Пауло Дибала отметился двумя голами и одним ассистом в 18 матчах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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