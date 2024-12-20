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Фенербахче близок к подписанию звездного одноклубника Роналду

Турция

Между клубами продолжаются переговоры

Фенербахче близок к подписанию звездного одноклубника Роналду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Турецкий "Фенербахче" приближается к подписанию звездного бразильца из "Аль-Насра".

По информации от инсайдера Николо Скиры, "Фенербахче" готов подписать Андерсона Талиску на правах аренды до июня 2025 года, они хотят добавить в сделку опцию возможного выкупа 30-летнего футболиста. Бразильский хавбек "Аль-Насра" готов к своему возвращению в чемпионат Турции.

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Ранее он играл за "Бешикташ" в период с 2016 года по 2018 год, проведя 80 матчей за клуб, в которых ему удалось забить 37 голов и отдать 14 ассистов.

Также отмечается, что саудовский клуб будет выплачивать часть зарплаты Талиски.

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В этом сезоне Андерсон Талиска забил 8 голов в 19 матчах за "Аль-Наср" во всех турнирах. Его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

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Фенербахче (Стамбул) Аль-Наср Андерсон Талиска
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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