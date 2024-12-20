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Один из топ-клубов Турции может подписать центрального защитника ПСЖ
Футболист может покинуть Париж уже в январе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Галатасарай" рассматривает вариант с подписанием центрбека "Пари Сен-Жермен".
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, "Галатасарай" проявил интерес к Милану Шкриньяру из "ПСЖ". На данный момент известно, что к защитнику сборной Словакии также обратились несколько английских и итальянских клубов. Однако его высокая зарплата может стать проблемой для тех команд, которые попытаются его подписать.
Известно, что 29-летний центральный защитник в августе 2024 года отклонил большое предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, потому что он хотел остаться в Европе.
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В этом сезоне Милан Шкриньяр принял участие лишь в 5 матчах Лиги 1 за "ПСЖ". Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.
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