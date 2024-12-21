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Галатасарай хочет взять в аренду защитника ПСЖ
Шкриньяр - одна из главных целей Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" хочет подписать словацкого футболиста Милана Шкриньяра. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
В настоящее время представители "Галатасарая" ведут переговоры с "ПСЖ" по Милану Шкриньяру. "Галатасарай" рассчитывает взять защитника в аренду этого зимнего трансферного окна.
Напомним, Шкриньяр выступает за "ПСЖ" с июля 2023 года. Его контракт действует до 30 июня 2028-го. В этом сезоне он провел 5 матчей за клуб.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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