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Галатасарай хочет взять в аренду защитника ПСЖ

Турция

Шкриньяр - одна из главных целей Галатасарая

Галатасарай хочет взять в аренду защитника ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай" хочет подписать словацкого футболиста Милана Шкриньяра. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В настоящее время представители "Галатасарая" ведут переговоры с "ПСЖ" по Милану Шкриньяру. "Галатасарай" рассчитывает взять защитника в аренду этого зимнего трансферного окна.

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Напомним, Шкриньяр выступает за "ПСЖ" с июля 2023 года. Его контракт действует до 30 июня 2028-го. В этом сезоне он провел 5 матчей за клуб.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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