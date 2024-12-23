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Моуринью прокомментировал информацию о серьезных проблемах со здоровьем
Не дождутся
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью отреагировал на
"Для тех из вас, кто проявил беспокойство, я могу подтвердить, что сообщения о моей операции были сильно преувеличены, это просто быстрая и незначительная процедура. Я возобновлю тренировки в первый день после каникул, как всегда. Я ни разу не пропускал занятия за 25 лет, и я не собираюсь начинать это делать", - сказал португальский специалист в своем видеообращении в Instagram.
На данный момент "Фенербахче" находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Турции.
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