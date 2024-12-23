  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Моуринью прокомментировал информацию о серьезных проблемах со здоровьем
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуринью прокомментировал информацию о серьезных проблемах со здоровьем

Турция

Не дождутся

Моуринью прокомментировал информацию о серьезных проблемах со здоровьем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью отреагировал на слухи о том, что ему нужна операция в связи с проблемами со здоровьем.

"Для тех из вас, кто проявил беспокойство, я могу подтвердить, что сообщения о моей операции были сильно преувеличены, это просто быстрая и незначительная процедура. Я возобновлю тренировки в первый день после каникул, как всегда. Я ни разу не пропускал занятия за 25 лет, и я не собираюсь начинать это делать", - сказал португальский специалист в своем видеообращении в Instagram.

На данный момент "Фенербахче" находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Турции.

По теме
yellow-arrow
Клуб УПЛ нацелился на игрока из третьей лиги Турции
yellow-arrow
Галатасарай хочет взять в аренду защитника ПСЖ
yellow-arrow
Один из топ-клубов Турции может подписать центрального защитника ПСЖ
Фенербахче (Стамбул) операция Жозе Моуринью
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Jose Mourinho
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости