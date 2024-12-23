Моуринью прокомментировал информацию о серьезных проблемах со здоровьем

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью отреагировал на слухи о том, что ему нужна операция в связи с проблемами со здоровьем.

"Для тех из вас, кто проявил беспокойство, я могу подтвердить, что сообщения о моей операции были сильно преувеличены, это просто быстрая и незначительная процедура. Я возобновлю тренировки в первый день после каникул, как всегда. Я ни разу не пропускал занятия за 25 лет, и я не собираюсь начинать это делать", - сказал португальский специалист в своем видеообращении в Instagram.

На данный момент "Фенербахче" находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Турции.