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Вингер сборной Хорватии покинул клуб украинца в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский вингер Мислав Оршич расторг контракт с "Трабзонспором".
Таким образом, 31-летний футболист подходит к началу зимнего трансферного окна в роли свободного агента.
За "Трабзонспор" Оршич выступал с 2023-го года. С тех пор Иван провел за турецкий клуб всего лишь 16 матчей, в которых отличился одним ассистом.
Также на его счету 2 гола и 8 результативных передач в 27 играх за сборную Хорватии.
???????????? OFFICIAL- Mislav Orsic has mutually terminated his contract with Trabzonspor! ????❌— H❗ (@HistorNOfficial) December 24, 2024
The Croatian player is now a free agent. pic.twitter.com/sKGNYMZcF3
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