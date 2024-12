Вингер сборной Хорватии покинул клуб украинца в Турции

Хорватский вингер Мислав Оршич расторг контракт с "Трабзонспором".

Таким образом, 31-летний футболист подходит к началу зимнего трансферного окна в роли свободного агента.

За "Трабзонспор" Оршич выступал с 2023-го года. С тех пор Иван провел за турецкий клуб всего лишь 16 матчей, в которых отличился одним ассистом.

Также на его счету 2 гола и 8 результативных передач в 27 играх за сборную Хорватии.

???????????? OFFICIAL- Mislav Orsic has mutually terminated his contract with Trabzonspor! ????❌



The Croatian player is now a free agent. pic.twitter.com/sKGNYMZcF3