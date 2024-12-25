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Вингер сборной Хорватии покинул клуб украинца в Турции

Турция
Вингер сборной Хорватии покинул клуб украинца в Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорватский вингер Мислав Оршич расторг контракт с "Трабзонспором".

Таким образом, 31-летний футболист подходит к началу зимнего трансферного окна в роли свободного агента.

За "Трабзонспор" Оршич выступал с 2023-го года. С тех пор Иван провел за турецкий клуб всего лишь 16 матчей, в которых отличился одним ассистом.

Также на его счету 2 гола и 8 результативных передач в 27 играх за сборную Хорватии.

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Трабзонспор (Трабзон) Арсений Батагов Мислав Оршич
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