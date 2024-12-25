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Фенербахче может усилиться нападающим Мальорки
Игрок ранее уже играл за желтых канареек
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" сейчас находится не в лучшем положении, отставая на восемь очков от лидера чемпионата "Галатасарая" и борясь за попадание в плей-офф в Лиге Европы. Учитывая также тот фактор, что Эн-Несири может зимой перейти в саудовский "Аль-Насра", Жозе Моуринью стремится усилить атаку в зимнее трансферное окно.
По информации Mundo Deportivo, "желтые канарейки" стремятся вернуть в турецкий клуб Ведата Мурики из "Мальорки", который выступал за них в сезоне 2019/20. "Фенербахче" готов заплатить 10 млн евро за косовского нападающего, чтобы смягчить ожидаемый уход марокканского нападающего Юссефа Эн-Несири. Остается выяснить, захочет ли "Мальорка" расставаться с Ведатом Мурики, который вместе с канадцем Кайлом Лариным является главным ориентиром в атаке, учитывая участие команды в Суперкубке Испании (полуфинал против мадридского "Реала" состоится 9 января).
Добавим, что в этом сезоне нападающий "красно-черных" провел 14 матчей, где отметился 3 голами и 2 ассистами.
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