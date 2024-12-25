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Хаким Зиеш: С Галатасараем для меня все кончено. Я больше не хочу здесь играть
Футболист настроен зимой сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хаким Зиеш получил один из лучших футбольных приемов, когда прибыл в "Галатасарай" в прошлом году. Впрочем, сейчас 31-летний марокканец говорит, что жалеет о своем переезде ко "львам". Во время разговора с турецким журналистом Халуком Юрекли, игрок набросился с критикой на тренера команды Окана Бурука.
"С "Галатасараем" для меня все кончено. Я больше не хочу здесь играть. Я ухожу в январе. Я никогда не видел тренера такого низкого уровня. Меня это не волнует... Я хочу, чтобы мне оставили в покое, что бы ни случилось. Я жалею, что приехал сюда", - цитирует слова марокканца talkSPORT.
Отметим, что "Галатасарай" лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя "Фенербахче" на 8 очков. В Лиге Европы "львы" с 12 очками находятся на шестой позиции. Всего в нынешней кампании Хаким Зиеш провел 11 матчей и отметился одним ассистом. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
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