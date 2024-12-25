Галатасарай предложил Лиону 17 млн за форварда команды

"Галатасарай" активно работает над усилением своего состава и сделал первое официальное предложение "Лиону" по трансферу нападающего Жоржа Микаутадзе.

По информации Фабрицио Романо, турецкий клуб готов выложить за форварда около 17 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Однако, это предложение является недостаточным для того, чтобы убедить руководство "Лиона" отпустить своего игрока.

Микаутадзе в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.