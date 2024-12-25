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Фенербахче готов продать своего новичка клубу из Саудовской Аравии
Юссеф Эн-Несери снова может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом нападающий Юссеф Эн-Несери покинул "Севилью" и перешел в турецкий "Фенербахче". Однако, футболист может снова сменить клуб и перебраться в Саудовскую Аравию.
По информации издания O Jogo, "Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду, заинтересован в услугах марокканца. Поэтому "Фенербахче" готов продать Эн-Несери и уже начал искать ему замену.
Юссеф в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:O Jogo
Опубликовал: Екатерина Власова
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