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Фенербахче готов продать своего новичка клубу из Саудовской Аравии

Турция

Юссеф Эн-Несери снова может сменить команду

Фенербахче готов продать своего новичка клубу из Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом нападающий Юссеф Эн-Несери покинул "Севилью" и перешел в турецкий "Фенербахче". Однако, футболист может снова сменить клуб и перебраться в Саудовскую Аравию.

По информации издания O Jogo, "Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду, заинтересован в услугах марокканца. Поэтому "Фенербахче" готов продать Эн-Несери и уже начал искать ему замену.

Юссеф в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Фенербахче (Стамбул) Саудовская Аравия Юссеф Эн-Несери
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Источник:
O Jogo
Опубликовал: Екатерина Власова
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