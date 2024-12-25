Фенербахче готов продать своего новичка клубу из Саудовской Аравии

Этим летом нападающий Юссеф Эн-Несери покинул "Севилью" и перешел в турецкий "Фенербахче". Однако, футболист может снова сменить клуб и перебраться в Саудовскую Аравию.

По информации издания O Jogo, "Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду, заинтересован в услугах марокканца. Поэтому "Фенербахче" готов продать Эн-Несери и уже начал искать ему замену.

Юссеф в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.