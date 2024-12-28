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Мотивация по-галатасарайски. Что пообещал президент турецкого клуба игрокам за победу над Динамо и Аяксом
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек пообещал команде 350 000 евро в случае победы над "Динамо" и "Аяксом" в рамках Лиги Европы.
Матчи Лиги Европы пройдут 21 января против "Динамо" и 30 января против "Аякса". Если турецкий клуб выиграет, тогда Дурсун Озбек выделит команде 350 000 евро.
Напомним, что после 6 туров "Галатасарая" занимает шестое место в турнирной таблице Лиги Европы. Пока у них в активе 12 баллов.
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