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Чемпион Турции приблизился к подписанию центрбека ПСЖ
Возможное усиление линии обороны "желто-красных"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" намерен арендовать в течение зимнего трансферного окна центрального защитника "Пари Сен-Жермен" Милана Шкриньяра.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, турецкий клуб уже связался с парижанами, чтобы обсудить детали потенциальной сделки.
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Также "Галатасарай" ожидает окончательного решения Милана относительно своего будущего.
В нынешнем сезоне Шкриньяр принял участие всего лишь в пяти матчах за "ПСЖ". Известно, что у словака конфликт с главным тренером команды Луисом Энрике.
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