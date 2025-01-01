Чемпион Турции приблизился к подписанию центрбека ПСЖ

"Галатасарай" намерен арендовать в течение зимнего трансферного окна центрального защитника "Пари Сен-Жермен" Милана Шкриньяра.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, турецкий клуб уже связался с парижанами, чтобы обсудить детали потенциальной сделки.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live в Telegram UA-Football

Также "Галатасарай" ожидает окончательного решения Милана относительно своего будущего.

В нынешнем сезоне Шкриньяр принял участие всего лишь в пяти матчах за "ПСЖ". Известно, что у словака конфликт с главным тренером команды Луисом Энрике.