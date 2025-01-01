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Чемпион Турции приблизился к подписанию центрбека ПСЖ

Турция

Возможное усиление линии обороны "желто-красных"

Чемпион Турции приблизился к подписанию центрбека ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Галатасарай" намерен арендовать в течение зимнего трансферного окна центрального защитника "Пари Сен-Жермен" Милана Шкриньяра.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, турецкий клуб уже связался с парижанами, чтобы обсудить детали потенциальной сделки.

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Также "Галатасарай" ожидает окончательного решения Милана относительно своего будущего.

В нынешнем сезоне Шкриньяр принял участие всего лишь в пяти матчах за "ПСЖ". Известно, что у словака конфликт с главным тренером команды Луисом Энрике.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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