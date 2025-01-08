Галатасарай нацелился на форварда Ренна

Поскольку сделка "Галатасарая" с Виктором Осимхеном все еще висит в воздухе, стамбульцы прочесывают топ лиги в поисках выгодных предложений. И, как это часто бывает, турецкие гранды ищут нежелательных игроков или тех, чья контрактная ситуация может позволить им уйти.

По информации Foot Mercato, "Галатасарай" нацелился на Амина Гуири из "Ренна". Турки хотят предложить игроку возможность сыграть в еврокубке, ведь они сейчас занимают шестое место в Лиге Европы. Впрочем, "львам" будет непросто убедить "Ренн" отпустить нападающего, который был приобретен за 28 млн евро, учитывая, что стамбульцы, скорее всего, предпочтут арендное соглашение.

Отметим, что в этом сезоне Амин Гуири провел 16 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.