Галатасарай находится в шаге от согласования аренды защитника ПСЖ

Турецкий "Галатасарай" находится в шаге от согласования аренды защитника "Пари Сен-Жермен".

Как сообщил журналист Николо Скира, 29-летний центральный защитник "ПСЖ" Милан Шкриньяр в ближайшее время должен стать игроком "Галатасарая". Действующий чемпион Турции собирается взять игрока сборной Словакии в аренду до конца текущего сезона. Сейчас продолжаются переговоры относительно структуры этого соглашения, поскольку парижане будут вынуждены частично выплачивать зарплату своему футболисту.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Милан Шкриньяр решил покинуть "Пари Сен-Жермен" из-за отсутствия надлежащей игровой практики. В этом сезоне центрбек принял участие лишь в пяти матчах за клуб в Лиге 1.