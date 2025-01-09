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Галатасарай находится в шаге от согласования аренды защитника ПСЖ

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Галатасарай находится в шаге от согласования аренды защитника ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Турецкий "Галатасарай" находится в шаге от согласования аренды защитника "Пари Сен-Жермен".

Как сообщил журналист Николо Скира, 29-летний центральный защитник "ПСЖ" Милан Шкриньяр в ближайшее время должен стать игроком "Галатасарая". Действующий чемпион Турции собирается взять игрока сборной Словакии в аренду до конца текущего сезона. Сейчас продолжаются переговоры относительно структуры этого соглашения, поскольку парижане будут вынуждены частично выплачивать зарплату своему футболисту.

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Напомним, что Милан Шкриньяр решил покинуть "Пари Сен-Жермен" из-за отсутствия надлежащей игровой практики. В этом сезоне центрбек принял участие лишь в пяти матчах за клуб в Лиге 1.

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Галатасарай (Стамбул) Пари Сен-Жермен Милан Шкриньяр
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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