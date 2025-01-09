Двукратный победитель Лиги Европы отказался переходить в саудовский Аль-Наср

Летом прошлого года "Севилья" объявила о трансфере Юссефа Эн-Несири в "Фенербахче". 27-летний нападающий не является стабильным игроком стартового состава при Жозе Моуринью, что породило немалый интерес со стороны команд с Ближнего Востока.

Как сообщает Foot Mercato, "Аль-Наср" хочет видеть марокканца у себя. Впрочем, игрок в очередной раз отказался присоединиться к саудовской Про-лиге, несмотря на огромное предложение от клуба Криштиану Роналду. Марокканец явно стремится остаться в европейском футболе.

Отметим, что в этом сезоне Юссеф Эн-Несири провел 25 матчей, где отметился 11 голами и 3 ассистами.