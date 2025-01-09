Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Двукратный победитель Лиги Европы отказался переходить в саудовский Аль-Наср
Игрок хочет остаться в европейском футболе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летом прошлого года "Севилья" объявила о трансфере Юссефа Эн-Несири в "Фенербахче". 27-летний нападающий не является стабильным игроком стартового состава при Жозе Моуринью, что породило немалый интерес со стороны команд с Ближнего Востока.
Как сообщает Foot Mercato, "Аль-Наср" хочет видеть марокканца у себя. Впрочем, игрок в очередной раз отказался присоединиться к саудовской Про-лиге, несмотря на огромное предложение от клуба Криштиану Роналду. Марокканец явно стремится остаться в европейском футболе.
Отметим, что в этом сезоне Юссеф Эн-Несири провел 25 матчей, где отметился 11 голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Первый финал Флика, зеленый свет по Ольмо и сенсации в английском кубке. Главные новости за 8 января
- Артета сообщил Зинченко о его будущем в Арсенале, – Mirror
- Бенфика – в финале Кубка португальской лиги. Известны оценки Трубина за разгромную победу команды против Браги
- НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Питтсбург, Тампа-Бэй уступает Анахайм
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО