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Двукратный победитель Лиги Европы отказался переходить в саудовский Аль-Наср

Турция

Игрок хочет остаться в европейском футболе

Двукратный победитель Лиги Европы отказался переходить в саудовский Аль-Наср

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом прошлого года "Севилья" объявила о трансфере Юссефа Эн-Несири в "Фенербахче". 27-летний нападающий не является стабильным игроком стартового состава при Жозе Моуринью, что породило немалый интерес со стороны команд с Ближнего Востока.

Как сообщает Foot Mercato, "Аль-Наср" хочет видеть марокканца у себя. Впрочем, игрок в очередной раз отказался присоединиться к саудовской Про-лиге, несмотря на огромное предложение от клуба Криштиану Роналду. Марокканец явно стремится остаться в европейском футболе.

Отметим, что в этом сезоне Юссеф Эн-Несири провел 25 матчей, где отметился 11 голами и 3 ассистами.

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Фенербахче (Стамбул) Аль-Наср Юссеф Эн-Несири
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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