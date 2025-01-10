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Моуринью собрал игроков команды-соперника после матча на серьезный разговор

Турция

Это произошло прямо на футбольном поле

Моуринью собрал игроков команды-соперника после матча на серьезный разговор

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью после победы в Кубке Турции над "Касымпашой" со счетом 3:0 решил поддержать футболистов команды-соперника.

Португальский наставник после финального свистка, вместо того, чтобы праздновать победу со своими подопечными, подошел к игрокам "Касымпаши" и собрал их в энергетический круг прямо на футбольном поле, высказав мотивационную речь. Видео этого эпизода стремительно завирусилось в соцсетях.

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Напомним, что ранее Жозе Моуринью называл чемпионат Турции токсичным и неинтересным.

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Фенербахче (Стамбул) Кубок Турции Касимпаша (Стамбул) Жозе Моуринью
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Опубликовал: Андрей Журба
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