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Моуринью собрал игроков команды-соперника после матча на серьезный разговор
Это произошло прямо на футбольном поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью после победы в Кубке Турции над "Касымпашой" со счетом 3:0 решил поддержать футболистов команды-соперника.
Португальский наставник после финального свистка, вместо того, чтобы праздновать победу со своими подопечными, подошел к игрокам "Касымпаши" и собрал их в энергетический круг прямо на футбольном поле, высказав мотивационную речь. Видео этого эпизода стремительно завирусилось в соцсетях.
Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, Kasımpaşalı futbolculara bir konuşma yaptı. pic.twitter.com/NWWrdlkUTY— Ceyhun Samet Yüksel (@ceyhunsamety) January 9, 2025
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Напомним, что ранее Жозе Моуринью называл чемпионат Турции токсичным и неинтересным.
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