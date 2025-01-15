Галатасарай хочет взять в аренду перспективного нападающего Марселя

"Галатасарай" пытается подписать перспективного нападающего французского "Марселя".

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, турецкий "Галатасарай" сейчас ведет переговоры с "Марселем" о подписании 22-летнего нападающего Элье Ваи. Клубы обсуждают возможность аренды игрока с опцией выкупа.

Ранее сообщалось о том, что француз готов покинуть "Марсель". За форвардом следят несколько клубов из АПЛ и Серии А. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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В этом сезоне Элье Ваи провел 14 игр за "Марсель" во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.