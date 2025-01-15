Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галатасарай хочет взять в аренду перспективного нападающего Марселя
С опцией выкупа футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" пытается подписать перспективного нападающего французского "Марселя".
Согласно информации от журналиста Экрема Конура, турецкий "Галатасарай" сейчас ведет переговоры с "Марселем" о подписании 22-летнего нападающего Элье Ваи. Клубы обсуждают возможность аренды игрока с опцией выкупа.
Ранее сообщалось о том, что француз готов покинуть "Марсель". За форвардом следят несколько клубов из АПЛ и Серии А. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Элье Ваи провел 14 игр за "Марсель" во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.
Популярное сейчас
- Трансферная сага Зубкова, новый клуб для Зинченка, новичок Арсенала. Главные новости за 14 января
- Цыганык: Мудрик не желает нести ответственность. Мы не увидим его в течение большого промежутка времени
- Зеленский изменил состав Ставки
- Трабзонспор улучшил предложение Шахтеру по трансферу Зубкова
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО