  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Галатасарай хочет взять в аренду перспективного нападающего Марселя
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галатасарай хочет взять в аренду перспективного нападающего Марселя

Турция
Обновлено

С опцией выкупа футболиста

Галатасарай хочет взять в аренду перспективного нападающего Марселя

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай" пытается подписать перспективного нападающего французского "Марселя".

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, турецкий "Галатасарай" сейчас ведет переговоры с "Марселем" о подписании 22-летнего нападающего Элье Ваи. Клубы обсуждают возможность аренды игрока с опцией выкупа.

Ранее сообщалось о том, что француз готов покинуть "Марсель". За форвардом следят несколько клубов из АПЛ и Серии А. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Элье Ваи провел 14 игр за "Марсель" во всех турнирах, забив три гола и отдав один ассист.

По теме
yellow-arrow
Трабзонспор улучшил предложение Шахтеру по трансферу Зубкова
yellow-arrow
Турецкий гранд подготовил более щедрое предложение по Зинченко, чем Интер, – Fotospor
yellow-arrow
Трабзонспор и Шахтер так и не согласовали стоимость трансфера Зубкова, – Fanatik
Галатасарай (Стамбул) Марсель Элье Ваи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости