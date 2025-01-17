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Звездный нападающий следующего соперника Динамо в Лиге Европы покинет команду в январе

Турция

Игрок отправится в очередную аренду

Звездный нападающий следующего соперника Динамо в Лиге Европы покинет команду в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий турецкого "Галатасарая" Вилфрид Заха покинет команду в ближайшее время.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний ивуариец вскоре отправится в США, где пройдет медосмотр в "Шарлотт", прежде чем подписать соглашение об аренде с американским клубом до лета 2026 года.

Напомним, что Уилфрид Заха ранее был известен своими выступлениями за лондонский "Кристал Пэлас", в котором он играл на протяжении почти десяти лет до того, как оказался в "Галатасарае" летом 2023 года.

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Первую половину этого сезона вингер провел во французском "Лионе", приняв участие в 6 матчах во всех турнирах и отметившись лишь одним ассистом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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