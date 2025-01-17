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Сульшер возвращается к работе: где возобновит карьеру тренер?
Приедет на турецкую землю
Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежская легенда "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер станет наставником стамбульского "Бешикташа". Об этом сообщает Фабрицио Романо. Также и Никола Скира подтверждает информацию.
Контракт будет подписан в ближайшее время. Его срок истечет к июню 2026 года.
Последним местом работы норвежца был Манчестер Юнайтед. Сульшера уволили из "Олд Траффорд" в ноябре 2021 года.
До этого он тренировал "Кардифф" и дважды "Мольде". Также был помощником тренера в МЮ.
В настоящее время "Бешикташ" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Турции. Отрыв от первого "Галатасарая" составляет 20 очков. Также параллельно стамбульский клуб находится на 28-м месте в Лиге Европы.
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