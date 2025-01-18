Вернулся к тренерской работе впервые с 2021 года. Бешикташ представил нового наставника

Турецкий "Бешикташ" представил нового тренера.

Оле Гульнар Сульшер стал тренером турецкого топ-клуба. Контракт рассчитан на полтора года (до 2026 года) с возможностью продления ещё на 12 месяцев.

Для Сульшера это первая работа с 2021 года после того, как он ушёл из "Манчестер Юнайтед".

"Бешикташ" был без главного тренера после увольнения Джованни ван Бронкхорста в ноябре 2024 года.

Сульшер привёл "Манчестер Юнайтед" к третьему и второму местам, а также дошёл с клубом до финала Лиги Европы, в котором проиграл "Вильярреалу" в серии пенальти.

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Сейчас "Бешикташ" в турецкой Суперлиге занимает шестое место, отставая от лидирующего "Галатасарая" на 21 балл и от зоны Лиги Европы на 6 баллов.