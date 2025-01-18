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Галатасарай перед матчем против Динамо потерял очки в поединке с аутсайдером турецкого чемпионата

Турция
Обновлено

"Желто-красные" забили только с пенальти

Галатасарай перед матчем против Динамо потерял очки в поединке с аутсайдером турецкого чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 20-го тура чемпионата Турции будущий соперник киевского "Динамо" стамбульский "Галатасарай" провел выездной матч против одного из аутсайдеров первенства "Хатайспора".

Хозяева отметились первыми на 28-й минуте. "Галатасарай" сравнял на 56 минуте благодаря удару с пенальти. Удачно удар с точки нанес Виктор Осимхен. Матч завершился со счётом 1:1.

В текущем сезоне на счету Осимхена 11 голов в 14 поединках Суперлиги. Он идет на третей позиции в рейтинге бомбардиров чемпионата.

"Галатасарай" продолжает лидировать в чемпионате с 11 очками преимущества над вторым "Фенербахче", но у "желтых канареек" есть еще игра в запасе. "Хатайспор" находится на 18 из 19 мест в турнирной таблице.

"Динамо" встретится с "Галатасараем" в Стамбуле во вторник 21 января. Старт встречи запланирован на 17:30 по киевскому времени.

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Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Хатайспор
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