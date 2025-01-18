Центрбек ПСЖ скоро станет футболистом будущего соперника Динамо в ЛЕ

Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Милан Шкриньяр находится в шаге от подписания контракта с "Галатасараем". Об этом сообщает Николо Скира.

Стамбульцы оформят полугодовую аренду. Правда пока неизвестно, будет ли в сделке опция выкупа. На следующей неделе представители клубов встретятся для оформления сделки.

Читайте также Турецкий гранд начал переговоры по трансферу Зинченко

В то же время Шкриньяр изъявил желание присоединиться к "Галатасараю". Более того, он уже согласовал личные условия контракта с турецким клубом.

В текущем сезоне словак провел пять матчей в Лиге 1 в составе ПСЖ. В поединках Лиги чемпионов он сидел на скамейке для запасных.

Шкриньяр перешел в ПСЖ в июле 2023 года на правах свободного агента, однако так и не стал основным. До этого он шесть лет выступал в "Интере", где провел 246 матчей и завоевал пять трофеев.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 15 млн евро.

Напомним, что 21 января "Галатасарай" сыграет против "Динамо" в рамках седьмого тура основного этапа Лиги Европы.