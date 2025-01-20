Наставник Галатасарая – о потере очков в чемпионате: В поединке с Динамо нужно будет выглядеть гораздо лучше

Главный тренер турецкого "Галатасарая" Окан Бурук после матча чемпионата с "Хатайспором" (1:1) вспомнил предстоящий поединок с "Динамо" в Лиге Европы, который состоится уже 21 января в Стамбуле.

“Первые 45 минут игры мы потратили зря. Еще и гол пропустили из ничего. Во втором тайме сыграли очень хорошо, создали много голевых моментов, но не смогли победить. Конечно, нам очень жаль”.

"Это будет для нас большим уроком. Далее предстоит сыграть матч в Лиге Европы с киевским "Динамо". Нам в этом поединке нужно будет выглядеть гораздо лучше, чем мы выглядели с "Хатайспором", и продемонстрировать свою сплоченность", – сказал Бурук.

"Львы" возглавляют таблицу чемпионата Турции (51 балл).