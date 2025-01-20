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Наставник Галатасарая – о потере очков в чемпионате: В поединке с Динамо нужно будет выглядеть гораздо лучше

Турция
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Специалист прокомментировал ничью в первенстве страны

Наставник Галатасарая – о потере очков в чемпионате: В поединке с Динамо нужно будет выглядеть гораздо лучше

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Главный тренер турецкого "Галатасарая" Окан Бурук после матча чемпионата с "Хатайспором" (1:1) вспомнил предстоящий поединок с "Динамо" в Лиге Европы, который состоится уже 21 января в Стамбуле.

“Первые 45 минут игры мы потратили зря. Еще и гол пропустили из ничего. Во втором тайме сыграли очень хорошо, создали много голевых моментов, но не смогли победить. Конечно, нам очень жаль”.

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"Это будет для нас большим уроком. Далее предстоит сыграть матч в Лиге Европы с киевским "Динамо". Нам в этом поединке нужно будет выглядеть гораздо лучше, чем мы выглядели с "Хатайспором", и продемонстрировать свою сплоченность", – сказал Бурук.

"Львы" возглавляют таблицу чемпионата Турции (51 балл).

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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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