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Победитель Лиги Европы присоединится к команде, которую возглавляет Жозе Моуринью
Опытный футболист переезжает в Турцию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший центрбек "Севильи", который последние 2,5 года провел в Англии, присоединится к команде Жозе Моуринью.
По информации от инсайдера Фабрицио Романо, центральный защитник "Астон Виллы" Диего Карлос должен присоединиться к стамбульскому "Фенербахче". Ожидается, что уже в ближайшее время турецкий клуб официально объявит о его подписании. Бразильский футболист уже отправился в Стамбул.
Также отмечается, что сумма трансфера составит более 10 миллионов евро. Вырученные средства от этой продажи "вилланы" попытаются инвестировать в подписание Лоика Баде из "Севильи".
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В этом сезоне Диего Карлос провел 17 игр в составе "Астон Виллы" во всех турнирах. Его стоимость оценивается в 11 миллионов евро, согласно данным от сайта Transfermarkt.
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