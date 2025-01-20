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Победитель Лиги Европы присоединится к команде, которую возглавляет Жозе Моуринью

Турция

Опытный футболист переезжает в Турцию

Победитель Лиги Европы присоединится к команде, которую возглавляет Жозе Моуринью

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший центрбек "Севильи", который последние 2,5 года провел в Англии, присоединится к команде Жозе Моуринью.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, центральный защитник "Астон Виллы" Диего Карлос должен присоединиться к стамбульскому "Фенербахче". Ожидается, что уже в ближайшее время турецкий клуб официально объявит о его подписании. Бразильский футболист уже отправился в Стамбул.

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Также отмечается, что сумма трансфера составит более 10 миллионов евро. Вырученные средства от этой продажи "вилланы" попытаются инвестировать в подписание Лоика Баде из "Севильи".

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В этом сезоне Диего Карлос провел 17 игр в составе "Астон Виллы" во всех турнирах. Его стоимость оценивается в 11 миллионов евро, согласно данным от сайта Transfermarkt.

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Фенербахче (Стамбул) Диего Карлос
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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