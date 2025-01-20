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Сульшер - о приходе в Бешикташ: Для меня этот проект немного похож на Манчестер Юнайтед
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Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал свое назначение на должность главного тренера "Бешикташа".
"Я был вне тренерской деятельности некоторое время.
Но я работал в УЕФА и следил за футболом, а также за "Бешикташем"... Для меня этот проект немного похож на "Манчестер Юнайтед". Мы были шестыми, потом стали третьими, потом вторыми. И так шаг за шагом.
И, конечно, мы здесь, чтобы побеждать, так что, надеюсь, мы сможем сделать это быстрее. Но мы должны быть реалистами. И да, у меня было много предложений, но, как я уже говорил, это должно было быть правильное предложение, которое стоило бы того, чтобы я отошел от своей идеальной жизни.
Нужно снова почувствовать биение сердца, потому что спрашиваешь: "Есть ли у тебя энергия?". Проект, о котором президент и совет директоров говорили со мной, - это то, что мне сейчас нужно.
Я следил за "Юнайтед" [с момента своего ухода - прим.], и это сложно, когда команда идет ко дну. Нужно просто развернуть лодку, и мы надеемся, что сможем быстро развернуть ее здесь", - цитирует норвежца ESPN.
Отметим, что Сульшер вернулся к тренерской работе впервые с 2021 года. В настоящее время "Бешикташ" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции.
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