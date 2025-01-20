Итальянский "Милан" собирается освободить место правого защитника для капитана "Манчестер Сити".

По эксклюзивной информации от инсайдера Фабрицио Романо, стамбульский "Галатасарай" отправил запрос "Милану" относительно подписания Эмерсона Рояла в зимнее трансферное окно. Между клубам продолжаются переговоры после первоначальных контактов.

Также отмечается, что в настоящее время руководство "россонери" завершает сделку с "Манчестер Сити" по аренде Кайла Уокера, который должен стать основным правым защитником команды Сержиу Консейсау.

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Напомним, что с начала этого сезона Эмерсон Роял был основным защитником "Милана", проведя 25 игр за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.