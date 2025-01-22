Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турецкий гранд договорился о переходе центрального защитника ПСЖ
Команда Моуринью получит серьезное усиление
Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Фенербахче" договорился с французским "Пари Сен-Жермен" о полноценном трансфере Милана Шкриньяра.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, стамбульский клуб достиг принципиальной договоренности с 29-летним словацким защитником, выиграв борьбу за его подписание у трех европейских клубов.
Между "Фенербахче" и "ПСЖ" существует устная договоренность по трансферу защитника, в отличие от предложения других клубов, которые хотели взять его в аренду до конца сезона с опцией выкупа. Ключевым фактором в переговорах стал звонок игроку от Жозе Моуринью. В ближайшее время Шкриньяр отправится в Стамбул.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также добавим, что в этом сезоне Милан Шкриньяр провел 5 игр в составе парижан во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января
- Элина Свитолина осталась без прорыва на Australian Open-2025 в контексте личного рекорда
- Шоу до последней минуты. Бенфика – Барселона 4:5. Видеообзор матча
- Милан собирается освободить место правого защитника для капитана Манчестер Сити
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров