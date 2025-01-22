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Турецкий гранд договорился о переходе центрального защитника ПСЖ

Турция

Команда Моуринью получит серьезное усиление

Турецкий гранд договорился о переходе центрального защитника ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Турецкий "Фенербахче" договорился с французским "Пари Сен-Жермен" о полноценном трансфере Милана Шкриньяра.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, стамбульский клуб достиг принципиальной договоренности с 29-летним словацким защитником, выиграв борьбу за его подписание у трех европейских клубов.

Между "Фенербахче" и "ПСЖ" существует устная договоренность по трансферу защитника, в отличие от предложения других клубов, которые хотели взять его в аренду до конца сезона с опцией выкупа. Ключевым фактором в переговорах стал звонок игроку от Жозе Моуринью. В ближайшее время Шкриньяр отправится в Стамбул.

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Также добавим, что в этом сезоне Милан Шкриньяр провел 5 игр в составе парижан во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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