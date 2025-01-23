Официально: Турецкий гранд подписал центрального защитника Астон Виллы

Турецкий гранд официально объявил о подписании центрального защитника "Астон Виллы".

Сообщается, что 31-летний Диего Карлос, который последние два с половиной года провел в Бирмингеме, подписал контракт со стамбульским "Фенербахче". Сумма трансфера на данный момент не разглашается, однако инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "желто-синие" заплатят англичанам более 10 миллионов евро. Бразилец согласовал условия личного контракта сроком на три с половиной года.

Ailemize hoş geldin Diego Carlos ????????



Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Diego Carlos’a ‘ailemize hoş… pic.twitter.com/6yemANIyyr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2025

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Напомним, ранее также сообщалось о том, что "Фенербахче" договорился о переходе центрального защитника французского "Пари Сен-Жермен".