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Официально: Турецкий гранд подписал центрального защитника Астон Виллы

Турция
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Английский клуб подтвердил информацию о переходе

Официально: Турецкий гранд подписал центрального защитника Астон Виллы

Фото - Сайт Фенербахче - www.fenerbahce.org

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Турецкий гранд официально объявил о подписании центрального защитника "Астон Виллы".

Сообщается, что 31-летний Диего Карлос, который последние два с половиной года провел в Бирмингеме, подписал контракт со стамбульским "Фенербахче". Сумма трансфера на данный момент не разглашается, однако инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что "желто-синие" заплатят англичанам более 10 миллионов евро. Бразилец согласовал условия личного контракта сроком на три с половиной года.

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Напомним, ранее также сообщалось о том, что "Фенербахче" договорился о переходе центрального защитника французского "Пари Сен-Жермен".

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Астон Вилла (Бирмингем) Фенербахче (Стамбул) Диего Карлос
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Источник:
Fenerbahce SK
Опубликовал: Андрей Журба
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