Моуринью рассказал, как уговорил Шкриньяра перейти в Фенербахче

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью рассказал, как уговорил защитника "ПСЖ" Милана Шкриньяра перейти в клуб.

По словам португальского специалиста у него была небольшая роль. Сначала с игроком общается клуб, затем спортивный директор, после уже тренер.

"Моя роль — позвонить игроку и сказать, как прекрасен "Фенербахче", как прекрасна и справедлива Турецкая лига и как прекрасен Стамбул. Неважно, солнечно на улице или дождливо, просто расскажите ему какую-нибудь историю", - сказал Моуринью.

По словам авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Фенербахче" и "ПСЖ" устно договорились о трансфере защитника. Остальные клубы предлагали аренду.

Читайте также Турецкий гранд договорился о переходе центрального защитника ПСЖ

Милан Шкриньяр в этом сезоне сыграл в пяти матчах за "ПСЖ" в Лиге 1, в которых он получил одну жёлтую карточку.

TransferMarkt оценивает защитника в 15 млн евро.