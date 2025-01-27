Фенербахче подпишет экс-хавбека Бенфики

Турецкий "Бешикташ" подпишет бывшего полузащитника португальской "Бенфики".

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний Андерсон Талиска переходит в стамбульский клуб на полноценной основе. Атакующий хавбек подпишет контракт на полтора года, до лета 2026-го. Клубы уже договорились о трансфере, однако сумма сделки пока не разглашается. Бразилец в ближайшее время пройдет медосмотр.

Ранее сообщалось о том, что "Фенербахче" готов взять Талиску в аренду до конца сезона.

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Добавим, что в этом сезоне Андерсон Талиска провел 19 игр в составе "Аль-Насра" во всех турнирах, в которых он забил 8 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.