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Фенербахче подпишет экс-хавбека Бенфики

Турция

Последние три с половиной года футболист провел в Саудовской Аравии

Фенербахче подпишет экс-хавбека Бенфики

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Турецкий "Бешикташ" подпишет бывшего полузащитника португальской "Бенфики".

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний Андерсон Талиска переходит в стамбульский клуб на полноценной основе. Атакующий хавбек подпишет контракт на полтора года, до лета 2026-го. Клубы уже договорились о трансфере, однако сумма сделки пока не разглашается. Бразилец в ближайшее время пройдет медосмотр.

Ранее сообщалось о том, что "Фенербахче" готов взять Талиску в аренду до конца сезона.

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Добавим, что в этом сезоне Андерсон Талиска провел 19 игр в составе "Аль-Насра" во всех турнирах, в которых он забил 8 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Фенербахче (Стамбул) Аль-Наср Андерсон Талиска
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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