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Один из лидеров турецкой Суперлиги добился прогресса в трансфере полузащитника сборной Украины
Неожиданно
Фото: Шахтар
Один из лидеров турецкой Суперлиги добился прогресса в трансфере полузащитника сборной Украины.
Полузащитник "Шахтёра" и национальной сборной Украины Тарас Степаненко может перейти в турецкий "Эюпспор". Об этом сообщает турецкий журналист Салим Манав.
По его словам, клуб серьёзно интересуется футболистом и добился прогресса в трансфере.
Сейчас "Эюпспор" занимает 4-е место в турецкой Суперлиге, набрав 36 очков. Отставание от зоны Лиги Чемпионов 12 баллов.
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В этом сезоне Тарас Степаненко сыграл в 14-ти матчах за "Шахтёр" во всех турнирах. Результативными действиями не отмечался.
Контракт с "Шахтёром" заканчивается в 2025 году.
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