  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Один из лидеров турецкой Суперлиги добился прогресса в трансфере полузащитника сборной Украины
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров турецкой Суперлиги добился прогресса в трансфере полузащитника сборной Украины

Турция

Неожиданно

Один из лидеров турецкой Суперлиги добился прогресса в трансфере полузащитника сборной Украины

Фото: Шахтар

Новина українською

Один из лидеров турецкой Суперлиги добился прогресса в трансфере полузащитника сборной Украины.

Полузащитник "Шахтёра" и национальной сборной Украины Тарас Степаненко может перейти в турецкий "Эюпспор". Об этом сообщает турецкий журналист Салим Манав.

По его словам, клуб серьёзно интересуется футболистом и добился прогресса в трансфере.

Сейчас "Эюпспор" занимает 4-е место в турецкой Суперлиге, набрав 36 очков. Отставание от зоны Лиги Чемпионов 12 баллов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Тарас Степаненко сыграл в 14-ти матчах за "Шахтёр" во всех турнирах. Результативными действиями не отмечался.

Контракт с "Шахтёром" заканчивается в 2025 году.

По теме
yellow-arrow
Ещё один в тёплые края. Степаненко согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги
yellow-arrow
Турецкие СМИ: Руководство Шахтера с легкостью согласится на продажу Зубкова после того, как европейское приключение закончится
yellow-arrow
Экс-футболист Трабзонспора – о переходе Сикана: При неудачных играх выходить в город не рекомендуется
Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Salim Manav
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости