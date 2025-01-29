Один из лидеров турецкой Суперлиги добился прогресса в трансфере полузащитника сборной Украины.

Полузащитник "Шахтёра" и национальной сборной Украины Тарас Степаненко может перейти в турецкий "Эюпспор". Об этом сообщает турецкий журналист Салим Манав.

По его словам, клуб серьёзно интересуется футболистом и добился прогресса в трансфере.

Сейчас "Эюпспор" занимает 4-е место в турецкой Суперлиге, набрав 36 очков. Отставание от зоны Лиги Чемпионов 12 баллов.

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В этом сезоне Тарас Степаненко сыграл в 14-ти матчах за "Шахтёр" во всех турнирах. Результативными действиями не отмечался.

Контракт с "Шахтёром" заканчивается в 2025 году.