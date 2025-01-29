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Ещё один в тёплые края. Степаненко согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги

Турция
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Ещё один в тёплые края. Степаненко согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Шахтёра" согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги.

Турецкий журналист Эртан Сузгун сообщил, что "Эюпспор" заключил контракт с Тарасом Степаненко сроком на 1,5 года.

Завтра украинец прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и оформления официального контракта.

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Сейчас "Эюпспор" занимает четвёртое место в турецкой Суперлиге.

Тарасу Степаненко 35 лет. Контракт с "Шахтёром" заканчивается в июне 2025 года

Напомним, что ранее в Турцию перебрался нападающий Даниил Сикан. Он стал футболистом Трабзонспора.

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Источник:
Ertan Suzgun
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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rjhxb61@ukr.net (киев)
29.01.2025 в 18:04
Хоча Еюпспор тимчасово займає 4-те місце в турецькій Суперлізі, але називати його одним із лідерів - занадто. Еюпспор тільки минулого сезону вперше вийшов до Суперліги.
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Комментарии 2
rjhxb61@ukr.net (киев)
29.01.2025 в 18:04
Хоча Еюпспор тимчасово займає 4-те місце в турецькій Суперлізі, але називати його одним із лідерів - занадто. Еюпспор тільки минулого сезону вперше вийшов до Суперліги.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.01.2025 в 17:46
хороший вариант для тарика, ибо в упл уже не тянет
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