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Ещё один в тёплые края. Степаненко согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги
Доигрывать - самое то
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Шахтёра" согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги.
Турецкий журналист Эртан Сузгун сообщил, что "Эюпспор" заключил контракт с Тарасом Степаненко сроком на 1,5 года.
Завтра украинец прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и оформления официального контракта.
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Сейчас "Эюпспор" занимает четвёртое место в турецкой Суперлиге.
Тарасу Степаненко 35 лет. Контракт с "Шахтёром" заканчивается в июне 2025 года
Напомним, что ранее в Турцию перебрался нападающий Даниил Сикан. Он стал футболистом Трабзонспора.
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