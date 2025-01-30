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ПСЖ отдал своего центрбека в аренду в Фенербахче
Официально
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Милан Шкриньяр переходит в "Фенербахче" на правах аренды.
Футболист будет играть за турецкий гранд до конца текущего сезона - 30 июня 2025 года.
Welcome to our family, Milan Škriniar! ????????— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) January 30, 2025
Our club has reached an agreement with Paris Saint-Germain and Milan Škriniar for a loan transfer.
The Slovak defender has signed a contract with us until the end of the season.
We warmly welcome our new player to the Fenerbahçe… pic.twitter.com/j3SxlN9OWr
Шкриньяр присоединился к "ПСЖ" летом 2023 года как свободный агент. Защитник в текущем сезоне сыграл 5 матчей - 381 минута.
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