ПСЖ отдал своего центрбека в аренду в Фенербахче

Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Милан Шкриньяр переходит в "Фенербахче" на правах аренды.

Футболист будет играть за турецкий гранд до конца текущего сезона - 30 июня 2025 года.

Welcome to our family, Milan Škriniar! ????????



Our club has reached an agreement with Paris Saint-Germain and Milan Škriniar for a loan transfer.



The Slovak defender has signed a contract with us until the end of the season.



We warmly welcome our new player to the Fenerbahçe… pic.twitter.com/j3SxlN9OWr