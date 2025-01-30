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ПСЖ отдал своего центрбека в аренду в Фенербахче

Турция

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ПСЖ отдал своего центрбека в аренду в Фенербахче

Getty Images / Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Милан Шкриньяр переходит в "Фенербахче" на правах аренды.

Футболист будет играть за турецкий гранд до конца текущего сезона - 30 июня 2025 года.

Шкриньяр присоединился к "ПСЖ" летом 2023 года как свободный агент. Защитник в текущем сезоне сыграл 5 матчей - 381 минута.

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Фенербахче (Стамбул) Пари Сен-Жермен Милан Шкриньяр
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Источник:
fenerbahce
Опубликовал: Екатерина Власова
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