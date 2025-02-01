Не все еще решено. Трабзонспор продолжает вести переговоры по Зубкову и Назаренко

"Трабзонспор" хочет активно поработать на трансферном рынке. Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, турецкий клуб находится на продвинутой стадии переговоров с "Шахтером" по Александру Зубкову. Вчерашняя информация, что сделка уже закрыта - является неподтвержденной.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в случае подписания Зубкова "Трабзонспор" не откажется от идеи переманить к себе и вингера "Полесья" Александра Назаренко. В планы команды входит создание украинского атакующего трио: Назаренко - Сикан - Зубков.

Отмечается, что "Полесье" уже получило официальное предложение от "Трабзонспора". В целом турки планируют выложить за Назаренко и Зубкова не более 10 миллионов евро.