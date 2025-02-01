Дебютный матч Даниила Сикана в Турции. Какие оценки получил украинец

Украинский нападающий Даниил Сикан дебютировал в чемпионате Турции за "Трабзонспор" в матче против "Кайсериспора".

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут. Результативными действиями не отметился. Он сделал 30 касаний, совершил 64% точных пасса и один ключевой проход.

Также нападающий один раз ударил по воротам соперника.

По версии портала SofaScore Сикан за матч получил 6,5 баллов. WhoScored оценил выступление в 6,4 балла.

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Даниил Сикан ушёл при счёте 0:0.