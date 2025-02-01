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Дебютный матч Даниила Сикана в Турции. Какие оценки получил украинец
Неплохой дебют
instagram.com/trabzonspor
Украинский нападающий Даниил Сикан дебютировал в чемпионате Турции за "Трабзонспор" в матче против "Кайсериспора".
Украинец вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут. Результативными действиями не отметился. Он сделал 30 касаний, совершил 64% точных пасса и один ключевой проход.
Также нападающий один раз ударил по воротам соперника.
По версии портала SofaScore Сикан за матч получил 6,5 баллов. WhoScored оценил выступление в 6,4 балла.
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Даниил Сикан ушёл при счёте 0:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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