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Дебютный матч Даниила Сикана в Турции. Какие оценки получил украинец

Турция

Неплохой дебют

Дебютный матч Даниила Сикана в Турции. Какие оценки получил украинец

instagram.com/trabzonspor

Новина українською

Украинский нападающий Даниил Сикан дебютировал в чемпионате Турции за "Трабзонспор" в матче против "Кайсериспора".

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут. Результативными действиями не отметился. Он сделал 30 касаний, совершил 64% точных пасса и один ключевой проход.

Также нападающий один раз ударил по воротам соперника.

По версии портала SofaScore Сикан за матч получил 6,5 баллов. WhoScored оценил выступление в 6,4 балла.

Дебютный матч Даниила Сикана в Турции. Какие оценки получил украинец - изображение 1
Дебютный матч Даниила Сикана в Турции. Какие оценки получил украинец - изображение 2

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Даниил Сикан ушёл при счёте 0:0.

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Трабзонспор (Трабзон) Даниил Сикан
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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