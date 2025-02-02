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Турецкий клуб подтвердил начало официальных переговоров об аренде нападающего Милана

Турция

Анонсировал переход

Турецкий клуб подтвердил начало официальных переговоров об аренде нападающего Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Галатасарай" анонсировал переход Альваро Мората.

"Милан" отдаст форварда "Галатасараю" на временной основе. В контракте имеется пункт обязательного выкупа за 10 миллионов евро.

Добавим, что в Х "Галатасарая" опубликовали видео из Альваро Мората.

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Источник:
GalatasaraySK
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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