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Турецкий клуб подтвердил начало официальных переговоров об аренде нападающего Милана
Анонсировал переход
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" анонсировал переход Альваро Мората.
"Милан" отдаст форварда "Галатасараю" на временной основе. В контракте имеется пункт обязательного выкупа за 10 миллионов евро.
???? Transfer görüşmelerine başladığımız Álvaro Morata'dan, Büyük Galatasaray Taraftarı'na mesaj var ???? pic.twitter.com/e6SYCwIDuD— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025
Добавим, что в Х "Галатасарая" опубликовали видео из Альваро Мората.
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