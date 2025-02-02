Туда внезапно уехал Тарас Степаненко. Чем примечателен Эюпспор

Вот давайте честно — если бы не переход Степаненко, вы бы вряд ли посвятили хотя бы крупицу внимания такому клубу, как “Эюпспор”. Это же не представитель из орбиты стамбульских грандов, или даже “Трабзонспор”, а обычный карлик из столичного пригорода. Который, правда, удивил не только подписанием легендарного украинца.

Поэтому разбираемся, чем примечательны “фиолетово-желтые” и что в дальнейшем ждет Тараса.

Коротко об истории

Несмотря на более чем столетний период существования, “Эюпспор” только в прошлом сезоне квалифицировался в Суперлигу. Остальное время — это попытки перерасти любительский уровень, закрепиться в третьем, а затем и втором по престижности дивизионах.

Существенные изменения произошли в 2019-м, когда президентское кресло занял некий Мурат Озкая, владелец “Metal Oto” — компании, работающей на рынке с 2005-го, имеющей на балансе 310 сотрудников и предоставляющей услуги как каршеринга, так и аренды автомобилей до шести месяцев.

53-летний функционер, чей таксопарк насчитывает около 9 тысяч единиц, за последние два года задекларировал рост доходов с 74,93 до 95,96%. Что интересно, является членом “Галатасарая”, причем “львы” популяризируют на футболках еще одну его компанию — “Sixt Rent a Car”.

Озкая не особо любит публичность, довольно тактичен, что несколько нетипично для его коллег — заметьте, как часто Суперлига генерирует громкие скандалы.

Именно умеренность в принятии решений дала положительный толчок — в 2022-м и 2023-м “Эюпспор” финишировал в топ-шестерке Первой лиги, но, к сожалению, не справился с плей-офф. Сначала “фиолетово-желтые” споткнулись об “Бандырмаспор”, а затем не нашли аргументов против “Бодрума”, где сейчас на тренерском мостике находится легендарный Волкан Демирель.

Бог любит троицу, и как раз с этой попытки команда и гарантировала повышение — в кампании 2023/24 набрала 75 очков и финишировала лидером турнирной таблицы. 31 пропущенный (не лучший показатель в обороне) полностью нивелировался остротой впереди — Озкая стремится исповедовать красивый, атакующий стиль, чтобы привлечь аудиторию на трибуны стадиона имени Реджепа Эрдогана, и увидел его на практике.

Что касается текущего розыгрыша, то “Эюпспор” стал открытием чемпионата — сейчас имеет в активе 39 очков и гандикап перед несколькими преследователями, благодаря чему закрепился на 4 строчке. Не факт, что коллектив удержится на позиции и в конце концов отправится в Лигу конференции, но здесь надо отдать должное — не каждому из дебютантов хватит духу не просто не опозориться, а бросить вызов таким оппонентам, как “Трабзонспор” (0:0), “Истанбул Башакшехир” (1:1), “Галатасарай” (2:2) и “Фенербахче” (1:1).

Понятно, что всеми административно-организационными вопросами заведует господин Мурат, но в чем изюминка на поле? Вот тут пора ввести в сюжет следующего персонажа — Арда Турана.

Тренер-новичок с запятнанным прошлым и интересным сегодняшним

Бывший универсал построил противоречивую карьеру — да, собрал определенную коллекцию трофеев, однако стопроцентно бы добился лучших высот, если бы, извините, не страдал фигней. Бурный темперамент, драка в ночном клубе, где фигурировало оружие, 2 года и 8 месяцев условно значительно укоротили перспективы скандалиста в большом европейском футболе.

В сентябре 2022-го Туран повесил бутсы на гвоздь, а уже в апреле 2023-го взялся за “фиолетово-желтых”. Учитывая, что “Эюпспор” едва не сразу отобрался в элиту, можно было бы заявить о становлении гениального менеджера. Впрочем, мы считаем, что не все так очевидно.

Об этом шепотом, но говорят — Арда женат на дочери Эрдогана, имеет связи с провластными структурами, да и почетным президентом команды является Селман Дениз Кокен, до 2024-го — политик и мэр муниципалитета Эюпсултан. А теперь сложите два плюс два.

Верится ли в то, что Реджеп вмешивается в подобные дела? И все это знают — протесты в Стамбуле в 2013-м продемонстрировали, настолько сплоченным, а значит, неудобным для режима является фанатское сообщество.

Ответом на это послужила протекция “Башакшехира”, куда поголовно залезли люди из администрации — кроме борьбы с трибунами еще и прослеживался резкий прогресс. Разве не подозрительно, что в 2014-м “оранжево-синие” тоже присоединились к Суперлиге?

Да что тут говорить, если Хакан Шукюр фактически “стерт” для Турции?

То есть, вот этот шлейф тянется за Тураном, и надо постараться, чтобы избежать ассоциаций с президентским кабинетом. Придется что-то придумать, потому что та же ничья с «Галатасараем», куда, повторимся, входит Мурат Озкая, легко наталкивает на элемент нечестной игры. А не теплая ли ванна готовилась для зятя?

Хорошо, давайте завяжем с конспирологией, пропагандируемой со стороны оппозиции. Озкая, судя по результатам, максимально доволен Арда: “Эюпспор” — это команда, которая пытается играть в хороший футбол и вместе с Арда Тураном выйти на лучшие места. Прежде всего, отдадим должное Турану. Он собирается сотворить революцию в турецком футболе. Нам нужно продолжать выигрывать. Я прошу защитить его”.

Из приятного — на пресс-конференциях Арда частенько ругает себя в прошлом и прежде всего трудится над установлением дисциплины. Как ни крути, “Эюпспор” наравне с “Самсунспором” пропустил наименьшее количество мячей (19). Защита действует довольно деликатно, в целом все исполнители подстраиваются под конкурента и ищут лазейки.

Есть логичные проблемы с проведением собственных голов (их пока 34 — это что-то более подходящее для шестой-седьмой строчки), однако и здесь не обойдемся без похвалы. Видно, что игроки бережно относятся к потенциально опасным моментам; такая черта очень ценна, ведь “Эюпспору” приходится интенсивно “пахать” на удержание своих ворот в “сухости”, а затем еще и нестись вперед.

Турецкие эксперты утверждают, что Арда оперативно учится, смотрит в сторону коллег по цеху, хвалит Жозе Моуринью. Некоторые источники уже отправляли специалиста в зарубежные чемпионаты и связывали будущее с Ла Лигой; если честно, это было бы отличным ответом или подтверждением на вышеуказанные упреки с семьей.

Как быть со Степаненко и кто рядом

Тарас Степаненко приглашен не от хорошей жизни — в середине декабря “кресты” постигли Ташкина Ильтера. Хавбек находится на балансе клуба с 2020-го, приближен к статусу легенды тамошнего разлива, однако два последних сезона преследуется повреждениями.

Заменой является 28-летний Мелих Кабасакал (22 матча, 2 ассиста, 1914 минут в кампании 2024/25), но этого откровенно недостаточно. В зависимости от сценария Туран манипулирует схемами 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1 и 3-5-2, при любом рисунке привлекает опорников (иногда и двух), поэтому появление Степаненко направлено на то, чтобы подлатать дыры и подкрепить ростер. По сравнению с партнерами украинец не такой разноплановый, но точно может похвастаться солидным опытом. Есть ощущение, что “Степа” сразу “пропишется” в старте.

Кстати, об опыте. “Эюпспор” является наиболее возрастным в первенстве (28,9 лет) — из 28 человек в составе ровно половина находится в категории 30+. Это вроде бы и хорошо, поскольку исполнители бывалые и осознают свои действия, но в то же время четверо из пяти травмированных как раз приближены к пенсии, либо уже считаются пенсионерами.

Вообще — кого стоит выделить? Капитанит Джанер Эркин (36), трехкратный чемпион Суперлиги (столько же кубков Турции, еще один Суперкубок), участник Евро-2016. Лео Дюбуа (30) засветился в “Нанте” и “Лионе”, с “Галатасараем” оформил национальное золото, с 2019-го по 2021-й котировался Дидье Дешамом. Поприветствуем и Эмре Мора — сегодня ему 27, а десять-одиннадцать лет назад с вингером не носился разве что ленивый и считал его турецким Месси. Катастрофические провалы в “Боруссии” Дортмунд и “Сельте” — это уже совсем другая история.

Маме Тиам (32) когда-то “варился” в системе “Интернационале”, долго себя искал, получил какое-никакое имя в “Кайсериспоре” и вот сейчас приносит пользу “фиолетово-желтым”. 12 голов — классный показатель (пятая позиция бомбардирского зачета).

Пока что “Эюпспор” идет аномально высоко, как для дебютанта. Фактор Степаненко заставит нас активнее мониторить новости, и мы убедимся, сохранит ли этот карлик свою колоритность.

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